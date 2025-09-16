Indignación en Santa Cruz: vecinos exigen justicia tras agresión a una niña de 9 años

Padres de familia y vecinos del barrio Petrolera La Guardia, en la zona sur de Santa Cruz, continúan expresando su preocupación tras la agresión sexual a una niña de 9 años, ocurrida cuando salía de su unidad educativa.

Los vecinos se movilizaron con pancartas hasta las puertas de la escuela, donde exigieron seguridad, justicia y mayor control policial.

“Pedimos justicia, no sabemos si la niña es del barrio. Necesitamos que se limpien los lotes baldíos porque son un peligro”, expresó una vecina.

Los pobladores señalaron que los terrenos abandonados son usados como refugio por antisociales, lo que incrementa la inseguridad en la zona.“El barrio ha crecido, estamos colindando con el mercado Nuevo Abasto y de allí vienen. Se entran a nuestras casas, se roban los celulares de los niños”, denunció otra vecina.

Según los vecinos, las autoridades municipales notificaron a los propietarios para limpiar los lotes, pero advirtieron que harán seguimiento para que la medida se cumpla de manera efectiva.

Hasta el momento, el agresor no ha sido identificado. Los pobladores advierten que su presencia en libertad representa un riesgo para los niños y adolescentes del barrio.

