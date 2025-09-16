El cantante Naoki Ishida falleció a los 27 años dejando un legado y estilo musical

La música boliviana se encuentra de luto, tras la repentina muerte de Naoki Ishida, talentoso cantante y líder del grupo Explosión Cumbiera, con tan solo 27 años Naoki dejó un legado musical que resonó en todo el país y que traspasó fronteras.

Sin embargo, este sería un segundo hecho que causa consternación en la familia Ishida y sus seguidores, debido a que hace 10 semanas atrás sufrieron la pérdida del hermano de Naoki, Hiroshi Claudio Ishida Ruiz más conocido como Ocasional Talento.

Naoki se dedicó más de una década al mundo de la música, comenzó su trayectoria aprendiendo a tocar la guitarra con su abuelo durante la adolescencia.

Su carrera profesional lo llevó a ser parte de varias agrupaciones de cumbia. Se destacó en Los Genios, antes de unirse a Explosión Cumbiera.

Colegas, familiares, amigos y fans lamentan la irreparable pérdida del artista.

Mira la programación en Red Uno Play