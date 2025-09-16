El gobernador de La Paz, Santos Quispe, responsabilizó al Gobierno nacional por el motín registrado este martes 16 de septiembre en el penal de San Pedro, donde reclusos protestaron por el retraso en el pago de prediarios.

Desde los techos del centro penitenciario, los internos reclamaron con ollas vacías y pancartas, denunciando la falta de alimentación y el incumplimiento de desembolsos para cubrir sus necesidades básicas.

“Pedimos al Gobierno nacional que de una vez deposite, porque están haciendo sufrir a los reclusos. Ese es el problema, y nos echan la culpa directamente a la Gobernación”, declaró Quispe en conferencia de prensa.

Quispe afirmó que el Gobierno central adeuda 62.210.300 bolivianos a la Gobernación, de los cuales 34.596.000 están destinados exclusivamente a alimentación en centros penitenciarios.

“¿De dónde vamos a sacar, si ya se pagó hasta marzo? Estamos esperando que el Gobierno deposite los 42 millones”, agregó.

El gobernador explicó que, pese a la falta de transferencias, la Gobernación cubrió con recursos propios los pagos hasta el primer trimestre del año, pero que ya no cuenta con fondos para continuar haciéndolo.

