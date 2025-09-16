TEMAS DE HOY:
Policial

Reclusos del penal de San Pedro protestan en los techos exigiendo el pago de prediarios

Desde lo alto de la infraestructura, los privados de libertad lanzaron gritos como “¡queremos comida!”, en alusión al retraso en la cancelación de esos fondos que cubren sus necesidades básicas de subsistencia.

Hans Franco

16/09/2025 11:24

Foto: Reclusos de San Pedro protestan por el pago de prediarios (APG)
La Paz

Un grupo de internos del penal de San Pedro, en la ciudad de La Paz, protagonizó este martes una protesta al subir a los techos del centro penitenciario para exigir el pago de los prediarios, recursos destinados a la alimentación de la población carcelaria.

Desde lo alto de la infraestructura, los privados de libertad lanzaron gritos como “¡queremos comida!”, en alusión al retraso en la cancelación de esos fondos que cubren sus necesidades básicas de subsistencia.

La movilización llamó la atención de los vecinos y transeúntes de la zona, quienes observaron a los internos con pancartas improvisadas y consignas dirigidas a las autoridades competentes.

 

