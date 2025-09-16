Reclusos del penal de San Pedro protestan en los techos exigiendo el pago de prediarios

Un grupo de internos del penal de San Pedro, en la ciudad de La Paz, protagonizó este martes una protesta al subir a los techos del centro penitenciario para exigir el pago de los prediarios, recursos destinados a la alimentación de la población carcelaria.

Desde lo alto de la infraestructura, los privados de libertad lanzaron gritos como “¡queremos comida!”, en alusión al retraso en la cancelación de esos fondos que cubren sus necesidades básicas de subsistencia.

La movilización llamó la atención de los vecinos y transeúntes de la zona, quienes observaron a los internos con pancartas improvisadas y consignas dirigidas a las autoridades competentes.

