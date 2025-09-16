Esta es la última publicación de Naoki Ishida en sus redes sociales

Tras la trágica noticia del fallecimiento del joven músico Raúl Naoki Ruiz Ishida, sus perfiles en redes sociales se han inundado de emotivos mensajes de despedida de sus seguidores y colegas. Entre las publicaciones que se han vuelto virales, destaca un post que Naoki compartió el pasado 10 de diciembre, en el que dejaba un mensaje conmovedor sobre su futuro y el de su música.

Un futuro prometedor que se truncó

En su última publicación en Facebook e Instagram, se puede ver a Naoki en un estudio de grabación, sentado con hojas y un bolígrafo en las manos. En la fotografía lo acompaña el músico boliviano francés Rez P Dos, un conocido productor del ámbito urbano de La Paz y colaborador del hermano de Naoki, Hiroshi Ishida, quien también falleció recientemente.

Junto a las imágenes, Naoki escribió la frase: "Te juro que daré todo de mi para seguir escribiendo el cuento". En los comentarios, el músico daba a entender que él y Rez P Dos estaban analizando y planificando la grabación de las composiciones que su hermano Hiroshi había dejado. Este proyecto, que Naoki asumía con tanto compromiso, se ha visto trágicamente truncado con su muerte.

Mira la programación en Red Uno Play