[VIDEO] “Se cobra estudiante”: Pasajero subió su motocicleta a un micro en Santa Cruz

Un insólito episodio de transporte público se registró en Santa Cruz y rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales. En un video de apenas 12 segundos, se observa a un micro circulando por el segundo anillo con una motocicleta en el ingreso a la puerta, como si fuera un pasajero más.

La grabación fue compartida con la frase: “No entenderían la f…g vibra”, y no tardó en generar una ola de comentarios entre los internautas.

“Un día normal en Santa Cruz”, escribió un usuario, mientras otros sumaron bromas como “Se cobra estudiante”, “Quizás se quedó sin gasolina” o “Y cómo lo dejó subir”.

Lejos de pasar desapercibido, el episodio refleja el característico ingenio y humor de los cruceños. Incluso una usuaria comentó entre risas que pensó que el video era un tutorial.

Aunque no se conoce la razón exacta por la que la motocicleta fue transportada en el micro, lo cierto es que la escena desató miles de reacciones y se convirtió en uno de los momentos más comentados en la red.

A continuación, el video:

Mira la programación en Red Uno Play