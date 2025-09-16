Revelan la causa de la muerte del vocalista de Explosión Cumbiera, Naoki Ishida

En las últimas horas, desde el Ministerio Público, el fiscal Frank Vásquez, dio a conocer los resultados del examen médico forense realizado al cuerpo del vocalista Naoki Ishida Ruiz, revelando que falleció por una broncoaspiración mecánica.

“Se ha puesto en conocimiento del Ministerio Público sobre el deceso de una persona de sexo masculino que obedece al nombre del señor Naoki Ishida Ruiz. Él mismo había ingresado al Hospital San Francisco de Asís, que queda ubicado en la zona Villa del Carmen, con un cuadro clínico de paro cardiorespiratorio. Puesto en conocimiento por la Policía Boliviana ante el Ministerio Público, se ha dispuesto el levantamiento legal del cadáver, se ha remitido para la autopsia legal pertinente, el médico Forense ha establecido como causa principal una broncoaspiración mecánica”, informó Vásquez.

El proceso de investigación acerca del deceso de Ishida continúa abierto, aunque se descarta la participación de una mano criminal.

“El médico Forense ha tomado los elementos, indicios correspondientes para que los mismos sean procesados por el perito especialista y tengamos a ciencia cierta cuáles son estos objetos que habrían provocado la broncoaspiración”, agregó el fiscal.

La muerte de Naoki Ishida, ha consternado al mundo musical, y diversos grupos además de sus fanáticos, enviaron sus mensajes de apoyo hacia la familia.

Video compartido por Red Patria Nueva y Radio Illimani:

