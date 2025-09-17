TEMAS DE HOY:
Comunidad

“Lo recordaremos con alegría”: Dolor y música en el último adiós a Naoki Ishida

El vocalista de Explosión Cumbiera fue recordado por su carisma y humildad. Su velorio se realiza en La Paz.

Jhovana Cahuasa

16/09/2025 21:25

Foto: Red Uno
La Paz

Este martes, en medio de dolor y lágrimas, compañeros de escenario y varios artistas bolivianos rindieron homenaje al fallecido cantante Naoki Ishida.

“Lo recordaremos siempre con alegría y el desenvolvimiento que tuvo en el escenario”; “Él tenía que escalar muchas cosas más, con tan solo verlo te producía una sonrisa”, expresaron algunos de sus colegas.

En el velorio, amigos y músicos resaltaron su sencillez, alegría, carisma y humildad, cualidades que lo convirtieron en un artista querido dentro y fuera de los escenarios. Coincidieron en que su partida deja un gran vacío en la música boliviana.

 

 

La familia de Ishida informó que el velorio se realiza en el salón El Manantial de la Funeraria Santa María, ubicado en la avenida Busch N°1209, zona Miraflores, La Paz.

Asimismo, confirmaron que la ceremonia religiosa será este miércoles 17 de septiembre a las 15:00 en la misma sala. Posteriormente, sus restos serán trasladados al Cementerio Jardín, sector Girasoles B, a las 16:00.

 

 

