El cantante boliviano compartió un mensaje en redes sociales recordando los momentos vividos junto a los hermanos Ishida, ambos fallecidos este 2025.
16/09/2025 18:31
Escuchar esta nota
El cantante Luis Vega expresó a través de sus redes sociales un emotivo mensaje dedicado a los hermanos Hiroshi y Naoki Ishida, ambos fallecidos en distintos momentos de este 2025.
“Te lo dije todo en persona… a vos y a Hiroshi… no me guardé nada… me quedo con eso y espero que se estén abrazando y cantando juntos ahora mismo”, publicó Vega.
El fallecimiento del vocalista de Explosión Cumbiera, Naoki Ishida, se confirmó este lunes y generó consternación en el público y en sus colegas del mundo de la cumbia. Muchos artistas compartieron mensajes de despedida acompañados de fotografías y recuerdos junto al joven cantante.
Luis Vega fue uno de los intérpretes que recientemente compartió escenario con Naoki, cuando este rindió un homenaje póstumo a su hermano Hiroshi Ishida, fallecido en junio de 2025 durante la verbena paceña.
La partida de ambos músicos en un mismo año deja un profundo vacío en el ámbito musical y entre sus seguidores, que continúan compartiendo recuerdos de los hermanos Ishida en redes sociales.
Mira la programación en Red Uno Play
17:00
18:55
20:45
22:05
00:00
01:00
17:00
18:55
20:45
22:05
00:00
01:00