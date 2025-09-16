El cantante Luis Vega expresó a través de sus redes sociales un emotivo mensaje dedicado a los hermanos Hiroshi y Naoki Ishida, ambos fallecidos en distintos momentos de este 2025.

“Te lo dije todo en persona… a vos y a Hiroshi… no me guardé nada… me quedo con eso y espero que se estén abrazando y cantando juntos ahora mismo”, publicó Vega.

El fallecimiento del vocalista de Explosión Cumbiera, Naoki Ishida, se confirmó este lunes y generó consternación en el público y en sus colegas del mundo de la cumbia. Muchos artistas compartieron mensajes de despedida acompañados de fotografías y recuerdos junto al joven cantante.

Luis Vega fue uno de los intérpretes que recientemente compartió escenario con Naoki, cuando este rindió un homenaje póstumo a su hermano Hiroshi Ishida, fallecido en junio de 2025 durante la verbena paceña.

La partida de ambos músicos en un mismo año deja un profundo vacío en el ámbito musical y entre sus seguidores, que continúan compartiendo recuerdos de los hermanos Ishida en redes sociales.

