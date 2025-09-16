Tras conocerse el fallecimiento de Naoki Ishida, vocalista del grupo Explosión Cumbiera, usuarios en redes sociales viralizaron uno de los momentos más emotivos del cantante: el homenaje póstumo a su hermano Ocasional Talento, interpretando la canción “Buen Tipo”.

El video corresponde a una presentación realizada durante la verbena por los 216 años de la gesta libertaria de La Paz, donde Naoki dedicó el tema a su hermano fallecido, conmoviendo al público presente.

Hoy, ese recuerdo vuelve a cobrar fuerza entre sus seguidores, que comparten el clip como forma de honrar su legado musical y personal.

Este lunes se confirmó oficialmente la muerte de Naoki Ishida. Según información del Ministerio Público, el artista habría perdido la vida a causa de broncoaspiración. La noticia generó una ola de mensajes de despedida de parte de sus fans, familiares, amigos y colegas del mundo de la cumbia.

El velorio de Naoki se realiza en el salón "Manantial" de la Funeraria Santa María, ubicado en la avenida Busch N°1209, esquina Guatemala, zona Miraflores de La Paz.

La ceremonia religiosa será el miércoles 17 de septiembre a las 15:00 en la misma sala. Luego, sus restos serán trasladados al Cementerio Jardín, sector “Girasoles B”, a las 16:00.

