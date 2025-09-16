TEMAS DE HOY:
Nacional

Video de Naoki Ishida homenajeando a su hermano se vuelve viral tras su fallecimiento

El cantante de Explosión Cumbiera interpretó “Buen Tipo” para su hermano en una verbena en La Paz. Hoy, ese momento es recordado por miles de seguidores.

Jhovana Cahuasa

16/09/2025 18:01

Foto: Red Uno
La Paz

Tras conocerse el fallecimiento de Naoki Ishida, vocalista del grupo Explosión Cumbiera, usuarios en redes sociales viralizaron uno de los momentos más emotivos del cantante: el homenaje póstumo a su hermano Ocasional Talento, interpretando la canción “Buen Tipo”.

El video corresponde a una presentación realizada durante la verbena por los 216 años de la gesta libertaria de La Paz, donde Naoki dedicó el tema a su hermano fallecido, conmoviendo al público presente.

Hoy, ese recuerdo vuelve a cobrar fuerza entre sus seguidores, que comparten el clip como forma de honrar su legado musical y personal.

 

 

Este lunes se confirmó oficialmente la muerte de Naoki Ishida. Según información del Ministerio Público, el artista habría perdido la vida a causa de broncoaspiración. La noticia generó una ola de mensajes de despedida de parte de sus fans, familiares, amigos y colegas del mundo de la cumbia.

El velorio de Naoki se realiza en el salón "Manantial" de la Funeraria Santa María, ubicado en la avenida Busch N°1209, esquina Guatemala, zona Miraflores de La Paz.

La ceremonia religiosa será el miércoles 17 de septiembre a las 15:00 en la misma sala. Luego, sus restos serán trasladados al Cementerio Jardín, sector “Girasoles B”, a las 16:00.

 

