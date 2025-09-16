Juventus y Borussia Dortmund se neutralizan en un partido loco (4-4)

Con ocho goles en el segundo tiempo y después de un 2-4 en contra, la Juventus arrancó un valioso empate (4-4) ante el Borussia Dortmund, este martes en el inicio de la Liga de Campeones.

Después de un soso primer tiempo, Juve y Borussia metieron una velocidad más y depararon una segunda mitad de locura.

El club alemán se adelantó por medio de Karim Adeyemi (52), a pase de Serhou Guirassy.

La Juve, colíder de la Serie A con 9 puntos de 9 posibles, igualó con un soberbio derechazo al ángulo de su prodigio turco Kenan Yildiz (63).

Lukas Nmecha devolvió la ventaja al Dortmund con un disparo ajustado desde la media luna del área (65).

Poco después de saltar al terreno de juego, el serbio Dusan Vlahovic, equilibró de nuevo la blanza (2-2) en el 67.

Pero el Dortmund, subcampeón en 2024 y cuartofinalista el año pasado, pareció asegurar los tres puntos con los goles de Yan Couto (74) y el penal convertido por Ramy Bensebaini (86) para ponerse 2-4.

En el tiempo añadido (90+4), Vlahovic aprovechó un despiste de la zaga visitante para mantener la ilusión, y después centró a Lloyd Kelly (90+6), que, no sin el suspense del VAR, llevó el delirio al Allianz Stadium.

Mira la programación en Red Uno Play