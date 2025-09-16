The Strongest llora la muerte de Naoki Ishida, su fiel hincha y artista paceño

El mundo de la música y el deporte en Bolivia se unieron en el luto tras la muerte de Naoki Ishida Ruiz, cantante del grupo Explosión Cumbiera y reconocido hincha de The Strongest. El artista perdió la vida la noche del lunes a causa de una broncoaspiración, según informó este martes el Ministerio Público.

El Ministerio Público informó que Ishida fue trasladado inicialmente al Hospital San Francisco de Asís, en la zona Villa El Carmen de La Paz, con un cuadro de paro cardiorrespiratorio. Posteriormente se realizó la autopsia legal, que estableció la broncoaspiración como causa principal del deceso, según indicó el fiscal Frank Vásquez.

El club The Strongest, a través de un comunicado en sus redes sociales, manifestó su pesar y envió un mensaje de solidaridad a la familia del cantante.

“El presidente Daniel Terrazas, junto al directorio, plantel de jugadores, personal administrativo y la hinchada del Decano del fútbol nacional, hacen llegar sus más sinceras condolencias a la familia de quien en vida fue Naoki Ishida Ruiz, artista, hincha y familiar de un funcionario del club”, expresó la institución.

Ishida, además de su trayectoria artística, era un apasionado seguidor del club atigrado, que hoy lo despide con profundo dolor.

