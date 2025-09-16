“Descansa en paz hermano”: seguidores recuerdan a Naoki Ishida, fiel hincha de The Strongest

Naoki Ishida, vocalista del grupo Explosión Cumbiera y reconocido hincha del Club The Strongest de La Paz, falleció a los 27 años, según confirmó la Fiscalía Departamental de La Paz. El informe de autopsia indicó que la causa de su muerte fue una broncoaspiración.

El cantante es recordado por sus amigos y seguidores como un gran ser humano, así como por su entusiasmo y fidelidad al Tigre. En las redes sociales, páginas asociadas al club expresaron su dolor por la pérdida. Área Atigrada escribió:

“Falleció Naoki Ishida, gran ser humano, amigo, artista e hincha del Tigre. Descansa en paz hermano”.

Usuarios en redes también manifestaron su pesar y solidaridad con la familia del artista:

“Que Dios lo reciba en su santa gloria a Naoki. Dios lo tenga en su santo Reyno y dé resignación a toda su familia. Te extrañaremos mucho, descansa en paz”.

La comunidad deportiva y musical de La Paz lamenta la partida de Ishida, destacando tanto su talento en la música como su pasión por el fútbol y la amistad sincera con quienes lo conocieron.

