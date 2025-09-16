Ambulancia vuelca tras impactar con vehículo particular en Cochabamba

Un aparatoso accidente se registró la tarde de este martes en la intersección de la avenida Tadeo Haenke con la avenida Gabriel René Moreno, zona norte de Cochabamba, cuando una ambulancia que se dirigía a atender una emergencia volcó tras colisionar con un vehículo particular.

Según los primeros reportes, la ambulancia, que transportaba a un médico y un paramédico, fue impactada por un automóvil blanco cuyos ocupantes no resultaron gravemente heridos. El fuerte choque provocó que la ambulancia diera un vuelco de campana, quedando completamente volcada en la vía.

El personal de bomberos y de la Policía se desplazó de inmediato al lugar para atender la contingencia, asegurar la zona y evitar derrames de combustible. Asimismo, se encuentra trabajando en la remoción de ambos vehículos con ayuda de grúas, mientras el tránsito permanece restringido en la zona.

Afortunadamente, los ocupantes de la ambulancia sufrieron solo policontusiones leves y fueron evacuados a un centro de salud para su revisión, mientras que la conductora del vehículo particular también recibió atención médica en el lugar.

Las autoridades de Tránsito se encuentran realizando la reconstrucción de los hechos para determinar la causa exacta del accidente, aunque los primeros indicios apuntan a que el vehículo particular no habría dado paso a la ambulancia que se dirigía a una emergencia.

El accidente generó congestión vehicular en una de las principales avenidas de la ciudad, mientras los equipos de emergencia trabajan para restablecer la normalidad.

