¿Tenía vía libre? Surge nuevo video del impactante choque entre ambulancia y vagoneta

Un accidente ocurrido en plena avenida Tadeo Haenke de Cochabamba ha puesto en el ojo del huracán las responsabilidades de los conductores. Las autoridades de Tránsito investigan el choque de una ambulancia que, supuestamente en una emergencia, cruzó una intersección con semáforo en rojo, siendo impactada por un vehículo más pequeño. El violento choque provocó que la ambulancia se volcara, dejando a tres personas heridas.

Dos versiones sobre el accidente

Según las primeras investigaciones, el choque ocurrió a las 13:21 de la tarde en la intersección de las avenidas Tadeo Haenke y Gabriel René Moreno. La ambulancia, que iba en dirección a atender un llamado de emergencia, atravesó el cruce a pesar de tener la luz roja, momento en que fue colisionada por un vehículo Hyundai.

El subdirector de Tránsito, Fernando Aragón, confirmó que su unidad está recabando imágenes de cámaras de vigilancia y testimonios de testigos para determinar la responsabilidad del hecho. "Tenemos dos versiones de lo sucedido. Este caso se encuentra en proceso de investigación", indicó la autoridad, agregando que, afortunadamente, ninguno de los heridos —el conductor de la ambulancia, su acompañante y la conductora del otro vehículo— reviste gravedad.

SEDES confirma emergencia y se investiga la licencia del chofer

Por su parte, el Servicio Departamental de Salud (SEDES) de Cochabamba confirmó que la ambulancia, que pertenece a un servicio privado, sí estaba acudiendo a una emergencia y, según los reportes iniciales, circulaba con sus sirenas y destelladores encendidos.

Sin embargo, la investigación ahora se centrará en la licencia de conducir del chofer de la ambulancia. El SEDES informó que el conductor de este tipo de vehículos debe contar con una licencia de categoría D o C, un aspecto que la Unidad de Tránsito verificará para completar el informe. El resultado de estas pericias será clave para determinar si la ambulancia tenía la vía libre como vehículo de emergencia o si la responsabilidad recae en el conductor por alguna otra falta.

Mira la programación en Red Uno Play