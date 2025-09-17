Los ocupantes de la ambulancia y la conductora del vehículo particular sufrieron lesiones leves.
16/09/2025 20:40
Escuchar esta nota
Una ambulancia volcó este martes 16 de septiembre tras colisionar con un vehículo particular en la avenida Tadeo Haenke, alrededor de las 13:20.
Las cámaras de seguridad de la zona registraron el preciso momento en que el motorizado de emergencia, que se dirigía a atender una urgencia, fue impactado por un auto blanco y terminó volcado sobre la vía.
Tras el accidente, vecinos y transeúntes se acercaron de inmediato para socorrer a los afectados.
Los ocupantes de la ambulancia sufrieron policontusiones leves y fueron trasladados a un centro médico para su evaluación. La conductora del vehículo particular también recibió atención médica en el lugar.
La Dirección de Tránsito inició las investigaciones para determinar las circunstancias del hecho y establecer posibles responsabilidades.
