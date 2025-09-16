TEMAS DE HOY:
Policial

"¡Salió a buscar trabajo y apareció muerto!": Encontraron el cadáver de un hombre en el río Chaquimayu

Según el informe policial, el hallazgo se produjo alrededor de las 11:40 de la mañana.

Ligia Portillo

16/09/2025 14:17

"¡Salió a buscar trabajo y apareció muerto!": Encontraron su cadáver en el río Chaquimayu. Foto. Red Uno
Cochabamba, Bolivia

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) confirmó la identidad del hombre hallado muerto en el río Chaquimayu el pasado 15 de septiembre. Se trata de Johnny Sergio Rodríguez Palacios, de 55 años, quien había sido reportado como desaparecido desde el 11 de septiembre.

Según el informe policial, el hallazgo se produjo alrededor de las 11:40 de la mañana, luego de que Radio Patrullas 110 alertara a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo en el sector. Personal de la División de Homicidios y de la División de Escena del Crimen acudieron al lugar para verificar la denuncia.

Fue la propia hermana de la víctima quien, horas después, se presentó ante la FELCC para identificar el cuerpo. De acuerdo con la información proporcionada por el coronel Vanderley Flores, director de la FELCC, Rodríguez había salido de su domicilio rumbo al municipio de Sacaba con la intención de encontrar trabajo.

Hasta el momento, no se han precisado las causas del fallecimiento, por lo que se espera que las pericias forenses arrojen mayores detalles en los próximos días.

 

