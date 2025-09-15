Hallan cadáver en el río Chaquimayu en Pacata Baja y la Policía investiga las circunstancias

Vecinos Pacata Baja quedaron consternados tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en el lecho del río Chaquimayu, también conocido como río Seco. El macabro descubrimiento fue reportado a la Policía en las últimas horas, generando gran expectativa sobre las causas y circunstancias de la muerte.

Según testigos, el cadáver presentaba signos de haber estado allí por varios días. “Me comentaron que había un muerto, pero no sé exactamente cuándo ocurrió; parece que ya lleva tiempo porque ya había moscas”, relató uno de los vecinos del sector, quien aseguró que no es la primera vez que se registra un hecho similar en la zona.

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y otras unidades policiales llegaron al lugar para realizar el levantamiento legal del cadáver y trasladarlo al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), donde se espera la autopsia que revelará la causa de muerte.

Por ahora, no se descarta ninguna hipótesis, desde un accidente hasta la posibilidad de que haya sido víctima de un hecho criminal. Las autoridades anunciaron que en las próximas horas brindarán un informe oficial sobre el caso.

La población permanece a la espera de respuestas, mientras crece la incertidumbre por este nuevo hallazgo en el río Chaquimayu.

