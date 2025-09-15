VIDEO: Era una cita, pero terminó en tragedia, este es el último mensaje de Ana

Un caso que ha sacudido a la ciudad de Ubá (Brasil) se volvió aún más aterrador luego de que un hombre de 29 años confesara el femicidio de Ana Clara García Veloso, una joven de 19 años. El cuerpo de la víctima, con múltiples moretones y envuelto en una manta, fue encontrado el lunes por la mañana frente al portón de su casa.

La policía identificó al acusado como Jonathan Martins, quien fue detenido tras la localización del cuerpo. Cámaras de seguridad registraron a ambos caminando juntos por la calle horas antes del crimen. Según las autoridades, el femicidio ocurrió luego de una discusión por el pago de un servicio sexual que habían acordado mediante una aplicación.

El comisario Giovane Rodrigues de Faria Dantas explicó que Ana Clara, trabajadora sexual y de paso por la ciudad, solía agendar encuentros por apps y había alquilado una suite a una vecina, quien ya declaró ante la policía, junto con un vecino del acusado y el dueño del inmueble donde vivía Martins.

En su declaración, Jonathan admitió que debía pagarle 700 reales (aproximadamente 130 dólares) por el encuentro, pero intentó abonar en cuotas, desencadenando la pelea fatal. Según el comisario Dantas, el comportamiento del sospechoso tras el crimen fue desconcertante: “Después de dejar el cuerpo en la puerta de su casa, siguió con su rutina y se fue a trabajar como si nada hubiera pasado”.

Horas antes de su muerte, Ana Clara había expresado su temor en mensajes a una amiga: “Tiene fetiches muy locos, pero me ofreció 700 reales, así que me voy. Si muero…”.

VIDEO: Era una cita pero terminó en tragedia, este el último mensaje de Ana.

Tras la difusión del caso, surgieron nuevas denuncias contra Martins. Dos mujeres lo reconocieron y ya declararon ante la policía; una de ellas, menor de 16 años, había tenido una relación con él, y otra, de 36, denunció acoso sexual y amenazas.

Las investigaciones revelaron además que Jonathan Martins es oriundo de Volta Redonda, Río de Janeiro, y que llegó a Minas Gerais tras ser señalado como sospechoso de un homicidio en su ciudad natal. La policía mantiene contacto con autoridades de Río de Janeiro para esclarecer su historial criminal.

Actualmente, el acusado permanece detenido en el presidio de Ubá mientras las autoridades continúan recolectando pruebas y testimonios. La investigación apunta a un femicidio, dado que el crimen estuvo directamente vinculado a la condición de mujer de la víctima.

Últimas imágenes de la víctima:

