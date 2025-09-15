TEMAS DE HOY:
Muertos y herido tras accidentes Bebé murió en el vientre de su madre Incendio en Cochabamba

34ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

VIDEO: Toro enfurecido desata el caos al embestir un coche en plena calle en España

Un toro enfurecido provocó caos en un barrio al arremeter con impactante fuerza contra un coche.

Ligia Portillo

15/09/2025 11:26

VIDEO: Toro enfurecido desata el caos al embestir un coche en plena calle en España. Foto: Captura de pantalla
España

Escuchar esta nota

Un inusual y peligroso incidente sacudió la tranquilidad del municipio de Tendilla, en España, cuando un toro enfurecido sembró el pánico al atacar con furia un vehículo estacionado.

El animal, que deambulaba por las calles del barrio, arremetió inesperadamente contra un coche, clavando sus poderosos cuernos en la carrocería y logrando desplazar el vehículo varios metros.

Testigos presenciales relataron escenas de tensión y sorpresa al ver cómo la bestia embestía una y otra vez, sin dar tregua.

Afortunadamente, no se reportaron heridos durante el inusual enfrentamiento. Las autoridades locales trabajan para esclarecer cómo el toro llegó hasta la zona urbana y buscan al propietario del animal, mientras los vecinos aún comentan con asombro el singular “duelo” entre el toro y el automóvil.

Mira el video:

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD