VIDEO: Toro enfurecido desata el caos al embestir un coche en plena calle en España

Un inusual y peligroso incidente sacudió la tranquilidad del municipio de Tendilla, en España, cuando un toro enfurecido sembró el pánico al atacar con furia un vehículo estacionado.

El animal, que deambulaba por las calles del barrio, arremetió inesperadamente contra un coche, clavando sus poderosos cuernos en la carrocería y logrando desplazar el vehículo varios metros.

Testigos presenciales relataron escenas de tensión y sorpresa al ver cómo la bestia embestía una y otra vez, sin dar tregua.

Afortunadamente, no se reportaron heridos durante el inusual enfrentamiento. Las autoridades locales trabajan para esclarecer cómo el toro llegó hasta la zona urbana y buscan al propietario del animal, mientras los vecinos aún comentan con asombro el singular “duelo” entre el toro y el automóvil.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play