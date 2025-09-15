Capturan a mujer acusada de asesinar y desmembrar a sus tres parejas en Colombia

Una historia escalofriante sacude a Colombia. Sandra Tatiana Mosquera fue capturada por la Fiscalía tras ser acusada de asesinar brutalmente a su última pareja sentimental, José Gerardo Jaramillo Olguín, cuyo cuerpo fue encontrado desmembrado en zonas rurales del municipio de Anserma, Caldas.

El 21 de abril de 2024, Jaramillo salió de jugar billar y fue a la casa de Mosquera. Días después, partes de su cuerpo aparecieron en una alcantarilla del sector Tulford, en Puente Lázaro. Forenses del Instituto Nacional de Medicina Legal confirmaron que la víctima fue golpeada, atacada con un arma cortopunzante y finalmente desmembrada.

En un video difundido por las autoridades, se ve el momento exacto en que la mujer es notificada de su captura por los delitos de homicidio agravado y hurto calificado y agravado. La investigación reveló que Mosquera presuntamente vendió la motocicleta de su pareja tras el crimen.

Pero este no sería un caso aislado. La Fiscalía confirmó que Mosquera ya estaba bajo la lupa por la muerte de otro compañero sentimental en el municipio de Santuario, Risaralda, y ahora un tercer caso en Pereira también está siendo investigado.

Los agentes señalaron que fue necesario interceptar comunicaciones para ubicarla, pues la mujer había abandonado la región tras el primer asesinato.

Por ahora, Sandra Tatiana Mosquera enfrenta un proceso judicial que podría esclarecer uno de los casos criminales más estremecedores de los últimos años en el país.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play