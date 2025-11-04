“La fe está de vuelta”: Camacho respalda el retorno de la Biblia y el crucifijo a la Asamblea

En su primera sesión de gestión, la Cámara de Diputados aprobó este martes la restitución de la Biblia y el crucifijo como parte del juramento en la Asamblea Legislativa Plurinacional. La decisión fue respaldada por más de dos tercios de los legisladores presentes.

El cambio fue celebrado públicamente por el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien publicó en sus redes sociales: “La fe está de vuelta en las instituciones de la Patria”.

“La fe está de vuelta en las instituciones de la Patria. La nueva Asamblea aprobó hoy en Diputados, por más de dos tercios, el juramento ante la Santa Biblia y el Crucifijo. Esos símbolos representan las creencias de todos los bolivianos, más allá de cualquier diferencia política. Son símbolos de unidad, esperanza y fe. ¡Dios bendiga a Bolivia!”, escribió Camacho.

La presencia de símbolos religiosos en instituciones del Estado había sido retirada tras la promulgación de la Constitución de 2009, que declara a Bolivia como un Estado laico. Desde entonces, el juramento en funciones públicas dejó de estar acompañado por la Biblia y el crucifijo, una práctica común antes del gobierno de Evo Morales.

