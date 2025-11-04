TEMAS DE HOY:
Nacionales

Jaime Paz, hermano del presidente electo, llegó a la sede de Gobierno para la posesión presidencial

Jaime Paz, hermano del presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, arribó al aeropuerto internacional de El Alto para participar en los actos protocolares de la toma de posesión del mandato 2025-2030.

Jhovana Cahuasa

04/11/2025 8:19

Foto: Red Uno
El Alto

Escuchar esta nota

Jaime Paz, hermano del presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, llegó este martes al aeropuerto internacional de El Alto, para acompañar los actos protocolares de la posesión presidencial.

A su llegada, manifestó su apoyo familiar y aseguró que estará junto a Rodrigo Paz para respaldarlo emocionalmente durante este importante momento para el país.

“Vamos a acompañarlo como familia, deseamos lo mejor para el país y lo que haremos es apoyar a Rodrigo; es nuestro rol como familia. Yo, como hermano, ustedes saben, lo apoyé toda una vida. Vamos a estar apoyándolo emocionalmente”, expresó Paz a su llegada.

El hermano del mandatario electo destacó además que el retorno de Rodrigo Paz desde el exterior se desarrolló sin contratiempos.

“Por lo que sabemos, le fue muy bien en su viaje. Lo importante es que Bolivia gane. Rodrigo llegó a la medianoche”, añadió.

Los actos oficiales de transmisión de mando se realizarán el próximo 8 de noviembre en la Asamblea Legislativa Plurinacional, con la presencia de autoridades nacionales e invitados internacionales.

 

Mira la programación en Red Uno Play

