Capturan en pleno centro de La Paz a prófugo que tenía detención domiciliaria

Un hombre que gozaba del beneficio de la detención domiciliaria fue recapturado en el centro de la ciudad de La Paz, horas después de haberse fugado de su residencia en la zona de Umamanta.

El hecho se suscitó en la madrugada del domingo, cuando el sindicado, investigado por el presunto delito de abuso sexual, burló la vigilancia del funcionario policial que ejercía su custodia.

Alerta y rápida recaptura

La alarma se encendió cuando el custodio policial reportó la "evasión de un privado de libertad" a las autoridades.

El Director Nacional de Cárceles, David Machicado, informó que de inmediato se notificó a la Felcc y a otras instancias para activar los procedimientos de búsqueda y recaptura. El reo, que hace cinco meses había sido beneficiado con la detención domiciliaria tras guardar detención preventiva en la cárcel de Patacamaya, fue interceptado y aprehendido en el centro de la ciudad.

"Inmediatamente se dio parte a la Felcc y, en caso de que hubiera alguna negligencia de parte del funcionario policial, se activaron inmediatamente los procedimientos de búsqueda para su recaptura", declaró Machicado.

Consecuencias legales

El hombre fue trasladado a dependencias policiales, y ahora enfrenta, además de su sindicación original, el nuevo delito de evasión.

La situación del recapturado será informada a su juzgado correspondiente, donde un juez deberá determinar su futuro legal. Se espera una decisión que podría ratificar su detención domiciliaria bajo medidas más estrictas, o revocar el beneficio y enviarlo nuevamente con detención preventiva a un penal, como la cárcel de San Pedro.

"Se va a informar todo eso a su juzgado correspondiente para que ellos dispongan lo que en derecho corresponde," concluyó Machicado.

