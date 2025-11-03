¡Su amigable vecino, el policía! Agente disfrazado de Spiderman desmantela banda de microtráfico en Lima

Un insólito y efectivo operativo policial se viralizó en redes sociales en las últimas horas, luego de que un agente del Escuadrón Verde – Terna de la Policía Nacional del Perú (PNP) se disfrazara de 'Spiderman' para sorprender y detener a una presunta banda criminal dedicada al tráfico de drogas en el distrito de Santiago de Surco.

Las imágenes, rápidamente difundidas, muestran al 'Hombre Araña' junto a otros uniformados, incluyendo a otro agente camuflado con el traje de la serie "La Casa de Papel", irrumpiendo en la guarida de los delincuentes.

Droga camuflada en dulces de Halloween

El objetivo del operativo, realizado en la víspera de Halloween, era desarticular a la temida banda conocida como “Los Diabólicos de Malambito”, especializados en el microtráfico de estupefacientes, según publican medios internacionales.

La táctica de usar disfraces sirvió como una distracción perfecta para infiltrarse sin levantar sospechas. El resultado fue un duro golpe al crimen organizado: se logró la captura de tres presuntos integrantes; se incautaron 2,100 envoltorios de Pasta Básica de Cocaína (PBC); y se halló dinero en efectivo, presuntamente producto de la actividad ilícita.

Según informó la PNP en su cuenta oficial de X, parte de la droga incautada estaba siendo camuflada en dulces de Halloween, lista para su distribución.

"En labores propias de su especialidad, agentes del Escuadrón Verde – Terna Sur 1 desarticularon a la banda criminal “Los Diabólicos de Malambito”, dedicada a la microcomercialización de droga", señaló la Policía del Perú.

El uso de disfraces en festividades como Halloween, Navidad o San Valentín se ha convertido en una estrategia recurrente y altamente efectiva de la policía peruana para sorprender a los criminales y ganar una ventaja táctica.

En 2024, un agente disfrazado de 'El Grinch' capturó a una banda de microtráfico en el sur de Lima, deteniendo incluso a la presunta líder, 'la reina del sur'. En 2022, otros agentes se disfrazaron de personajes de 'Los Vengadores' (Spiderman, Capitán América, Thor y la Viuda Negra) en un operativo bautizado como "Marvel" para desmantelar un centro de distribución de drogas en San Juan de Lurigancho.

Los detenidos en este último operativo fueron puestos a disposición de la Depincri Surco para las diligencias de ley.

