Quiso hacer creer que fue un accidente, pero se descubrió la verdad: Adolescente murió asfixiada por expareja de su prima

Un dramático giro tomó la investigación sobre la muerte de Laurys Chirinos, una adolescente venezolana de 16 años, hallada sin vida el pasado 13 de octubre en su vivienda de Villa El Salvador, en Lima, Perú. Lo que inicialmente se trató como un trágico accidente doméstico por descarga eléctrica, se ha confirmado como un presunto feminicidio.

El móvil de la "electrocución", que se reforzó por la presencia de quemaduras en el cuerpo y el supuesto incendio en la habitación, fue desmentido por el dictamen forense. La necropsia de ley reveló que la joven falleció por asfixia mecánica (estrangulamiento).

La víctima es Laurys Chirinos, una adolescente venezolana de tan solo 16 años, que fue encontrada sin vida y desnuda en la cama de su habitación el pasado 13 de octubre con visibles quemaduras, según reporta el portal El Siglo y otros medios internacionales.

El engaño: Quemaduras para borrar evidencias

La escena inicial —con el cuerpo sobre la cama y quemaduras— llevó a vecinos y familiares a creer que Laurys había muerto por una descarga eléctrica mientras cargaba su celular. Sin embargo, el análisis forense dio un giro radical a la investigación. Las autoridades periciales sostienen que las quemaduras en el cuerpo de Laurys fueron un intento premeditado de simular el accidente y encubrir el feminicidio.

El principal sospechoso, José Gregorio Plaza, identificado como el expareja de la prima de Laurys con quien la víctima compartía el inmueble, fue detenido tras la insistencia de la familia. Plaza, además de haber estado presente en la vivienda el día del crimen, no pudo explicar una prueba fundamental:

Quemaduras Compatibles: El detenido presentaba quemaduras en el rostro, mano y brazo izquierdo, lesiones que coinciden con las halladas en el cuerpo de la menor y que, según los investigadores, se produjeron al intentar manipular y borrar la escena del crimen.

El caso ha generado conmoción e indignación, especialmente tras revelarse que Plaza habría tenido acceso a la vivienda a pesar de haber sido expulsado previamente. El Ministerio Público ha solicitado nueve meses de prisión preventiva contra el exmilitar, mientras continúan las investigaciones por el delito de feminicidio y posible violencia adicional.

Laurys, descrita por sus allegados como una estudiante activa, responsable y seguidora de Alianza Lima, había llegado a Perú desde Venezuela con sueños que la violencia truncó.

