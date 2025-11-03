La oficina del Sheriff de Tampa Bay se vio obligada a una intervención de fuerza letal para salvar a un niño de siete años que estaba siendo retenido como rehén y amenazado por un individuo armado con un cuchillo dentro de una residencia. Las imágenes de la cámara corporal (Bodycam) de uno de los oficiales capturaron los momentos de alta tensión que llevaron al trágico desenlace.

Los momentos de tensión

El video de la cámara corporal (AXON BODY 4) muestra al oficial con el arma desenfundada y la linterna apuntando hacia una puerta cerrada. Se pueden escuchar claramente las órdenes policiales hacia el interior de la habitación:

"¡Oficina del Sheriff, déjese ver. Envíe al niño afuera, por favor. Suelte el cuchillo y traiga al niño fuera de la habitación!"

Tras un breve forcejeo y al derribar la puerta, el oficial ingresa y se encuentra con el sospechoso. El individuo está en una posición amenazante y peligrosa, portando el cuchillo y manteniendo retenido al menor. En ese momento, se escuchan los gritos desesperados del oficial:

"¡Suelte el cuchillo! ¡Déjeme ver sus manos ahora mismo! ¡Va a ser disparado!"

Intervención letal para salvar al menor

Ante la inminente amenaza de que el individuo lastimara al niño, que según reportes estaba siendo amenazado con ser estrangulado y apuñalado, la policía se vio obligada a abrir fuego para neutralizar al secuestrador.

El sujeto armado fue abatido. Afortunadamente, el niño de siete años fue rescatado ileso y puesto a salvo por los oficiales. El hombre fallecido sería el delincuente que estaba amenazando la vida del menor.

Vea el video:

