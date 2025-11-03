Joven atropellada lucha por su vida en terapia intensiva: Familia pide ayuda urgente

Un trágico accidente de tránsito ocurrido el pasado sábado por la mañana dejó a una joven en terapia intensiva en un centro médico de Santa Cruz. La víctima fue atropellada por un conductor que, según denuncias de la familia, se encontraba en estado de ebriedad.

Mateo Pucho, hermano de la joven, relató el drama que vive su familia y lanzó un desesperado pedido de ayuda ante los elevados costos médicos.

El accidente ocurrió cuando la joven se dirigía a su fuente laboral. El impacto le provocó lesiones de extrema gravedad, que requirieron complejas intervenciones quirúrgicas de emergencia.

"A mi hermana le pasó ese accidente el sábado en la mañana cuando se estaba dirigiendo a su trabajo. Le atropelló un conductor que estaba tomado y mi hermana se encuentra en terapia intensiva. Tiene dos operaciones de la cabeza y del hígado", explicó Mateo.

La familia denuncia que los gastos son grandes y necesitan mucha ayuda para cubrir los costos. La preocupación se agrava porque el conductor, quien también está internado en el mismo centro, ha mostrado indiferencia.

"Nos dijeron que el conductor también está internado aquí. Están sus familiares y abogados, pero no me dijeron nada, no preguntaron por mi hermana", lamentó el hermano.

El principal temor de la familia es que el tiempo corra en contra, tanto en el estado de salud de la víctima como en la cobertura económica. La respuesta sobre si el SOAT cubrirá los gastos se dará recién mañana, y la familia exige una cobertura total.

"Pido que cubra todos los gastos por los daños físicos a mi hermana. Yo como su hermano, pido que me la entreguen sana, así como estaba antes del accidente, cuando estaba yendo a su trabajo", concluyó Pucho.

