Ladrones roban pastelería en la Pampa de la Isla y causan pérdida de casi Bs 10.000

La ola de inseguridad que azota la ciudad de Santa Cruz tuvo un nuevo capítulo esta madrugada, con el robo perpetrado en una pastelería ubicada en la zona de La Pampa de la Isla. Un trío de sujetos actuó bajo la sombra de la oscuridad, causando una pérdida económica que asciende a casi 10.000 bolivianos.

Jaime Rojas, el afectado, relató cómo los delincuentes operaron cerca de las 4 de la mañana: "Hoy día, aproximadamente a las 4 de la mañana, se entraron a mi tienda, deschaparon el candado, rompieron la cortina".

El exhibidor, la principal pérdida

La banda, que la víctima califica como "experta en el robo de pastelerías" por el modo de operar similar a otros atracos en la zona, se llevó la venta del fin de semana y la herramienta más valiosa del negocio. Se trata de aproximadamente 2.000 bolivianos, correspondiente a la venta del fin de semana y un exhibidor de tortas de un metro y medio, de color verde con plomo, valuado en 7.000 bolivianos.

"Es la herramienta más principal de mi negocio, ya que en eso yo exhibo mis tortas... Es un exhibidor de un metro y medio, no pudo ser transportado en un auto o nada, sí o sí es una camioneta", lamentó Rojas.

Sospecha de banda reincidente

Rojas y su familia tienen la firme creencia de que se trata de los mismos antisociales que ya robaron en el negocio de su hermana en dos ocasiones anteriores. Al revisar las cámaras de seguridad, el afectado notó coincidencias:

"Hasta donde vimos en la cámara, tienen las mismas vestimentas de la vez que entraron a la tienda de mi hermana", agregó.

El comerciante pide a la población cualquier información que pueda ayudar a dar con el paradero del exhibidor, ya que su recuperación es vital para la continuidad de su fuente de ingresos.

