“Le arrancó la oreja”: Un perro atacó a un delincuente que intentó agredir a su dueña

Un insólito hecho de delincuencia se produjo en la calle Tamarindo Seco de la zona Los Lotes, en Santa Cruz, cuando un antisocial ingresó a una vivienda e intentó agredir a la propietaria.

Según el relato de testigos, la dueña fue sorprendida dentro de su casa y el ladrón la tomó del cuello. En ese momento, su perro salió en defensa y atacó al delincuente en el rostro, arrancándole una oreja.

“Ella se dio cuenta que él estaba adentro y la agarró del cuello, pero como tenían un perro, le abrieron la puerta y el perro salió directo a la cara del antisocial y le sacó la oreja”, relató un testigo.

Tras el ataque de la mascota, el antisocial huyó del lugar. Sin embargo, antes logró llevarse varios objetos de valor y la suma de Bs 4.000.

La dueña del domicilio acudió a la Policía para presentar la denuncia. El caso quedó en investigación.

Mira la programación en Red Uno Play