Un video que se ha vuelto viral en las redes sociales muestra el momento exacto en que la confianza en las propias habilidades físicas juega una mala pasada. El protagonista intentó realizar un audaz salto para cruzar un pequeño arroyo que serpentea por un área verde, aparentemente un parque.

El metraje captura la preparación y la carrera del hombre mientras se acerca al borde de la orilla. Sus acompañantes observan la maniobra. Justo antes de despegar para el salto final, se le oye decir una frase que denota su seguridad: "You will! (¡Lo harás!)"

Sin embargo, a pesar del impulso, el salto fue demasiado corto. En el momento crucial, el joven falla en alcanzar la orilla opuesta, y su salto termina abruptamente en un sonoro y gélido chapuzón en el centro del arroyo.

El hombre emerge del agua completamente empapado, con una expresión de resignación, mientras logra trepar con dificultad de nuevo a la orilla. El cómico "fail" ha sido compartido miles de veces, recordándole a los espectadores la importancia de medir bien las distancias antes de intentar una acrobacia.

