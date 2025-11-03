¡El robot más terrorífico de Halloween! Joven lo entrena para caminar al estilo de "El Exorcista"

Un ingenioso y espeluznante proyecto de Halloween capturó la atención global en redes sociales. Un joven, que dedicó tiempo a programar y disfrazar a un robot humanoide, consiguió que la máquina se moviera con la escalofriante fluidez del personaje de la película de terror "El Exorcista".

El video viral documenta el momento en que el creador muestra el resultado de su entrenamiento. El robot está cubierto con un disfraz blanco y el joven da la orden. El robot rápidamente se pone en cuatro patas y comienza a arrastrarse a gran velocidad directamente hacia él.

La impresión causada por la realista y acelerada marcha robótica fue tal que el joven que grababa grita y retrocede asustado, soltando una exclamación de sorpresa por la eficacia del macabro movimiento.

Este "robot exorcista" se ha convertido en la sensación de la temporada de Halloween, demostrando que la mezcla de tecnología y creatividad puede dar como resultado el susto perfecto.

Mira el video:

