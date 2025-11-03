¿Qué le queda a Bolivia en el Mundial Sub-17?

Después de 38 años, Bolivia volvió a un Mundial Sub-17, pero el debut no fue el soñado. La derrota por 3-1 ante Sudáfrica dejó a la selección nacional con la obligación de reaccionar rápido si quiere mantenerse con vida en el torneo que se disputa en Catar.

Los dirigidos por Jorge Perrotta deben dar vuelta la página y concentrarse en su próximo desafío: Italia, uno de los combinados más sólidos del grupo, con el que se medirán este jueves 6 de noviembre a las 08:30 (hora boliviana). Será un duelo clave para las aspiraciones de la “Verde”, que no puede darse el lujo de otra derrota.

Una nueva caída dejaría a Bolivia virtualmente eliminada del certamen, por lo que el cuerpo técnico busca corregir los errores defensivos y fortalecer el juego ofensivo mostrado en tramos del partido ante Sudáfrica.

La fase de grupos se cerrará el 9 de noviembre (11:30 hb) frente al anfitrión Catar, encuentro que podría definir si la selección boliviana logra avanzar a la siguiente instancia o se despide de la cita mundialista.

Por ahora, el objetivo inmediato es recuperar el ánimo y ajustar el funcionamiento colectivo para que el sueño de esta nueva generación de jóvenes futbolistas siga vivo en el Mundial de Catar 2025.

