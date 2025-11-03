En vivo: Sudáfrica vs Bolivia en su debut en el Mundial Sub-17 (2-1)

La selección boliviana no logra revertir el marcador en su estreno mundialista. Pese a jugar con un hombre más desde el minuto 35, el equipo nacional pierde 1-2 frente a Sudáfrica.

El primer gol llegó al minuto 37, tras un contragolpe que definió el número 10 sudafricano, Witbooi. Ya en el arranque del segundo tiempo, Boholoko amplió la ventaja con un remate cruzado que venció al arquero boliviano.

El conjunto dirigido por Villegas busca descontar en los minutos finales, mientras Sudáfrica se repliega para conservar la ventaja.

Al minuto 71, el 10 de la ‘verde’ Maraude anotó el descuento a través de un tiro penal, que fue analizado con ayuda del VAR.

Mira la programación en Red Uno Play