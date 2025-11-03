TEMAS DE HOY:
Final del partido: Bolivia cayó 3-1 ante Sudáfrica en su debut del Mundial Sub-17

La selección boliviana Sub-17 disputó su primer encuentro en el Mundial de Catar. El único gol del equipo fue anotado por Jesús Maraude, y pese a la derrota, los jóvenes futbolistas recibieron reconocimiento por su esfuerzo.

Silvia Sanchez

03/11/2025 10:36

Foto La Verde FBF
Catar

La selección boliviana Sub-17 debutó este lunes en el Mundial de Catar, en un encuentro que generó gran expectativa en todo el país.

El equipo dirigido por Jorge Perrota enfrentó a Sudáfrica, en el primer partido del Grupo A, que también integran Italia y el anfitrión Catar.

El encuentro concluyó con un marcador de 3 a 1 a favor de Sudáfrica. El único gol de Bolivia fue anotado por Jesús Maraude, capitán del equipo y una de las figuras del partido.

A pesar de la derrota, los jóvenes futbolistas bolivianos fueron ovacionados por el público, y en Bolivia se destacó su participación y entrega en el campo de juego, mostrando talento y compromiso en su primera experiencia mundialista.

 

 

