Final del partido: Bolivia cayó 3-1 ante Sudáfrica en su debut del Mundial Sub-17

La selección boliviana Sub-17 disputó su primer encuentro en el Mundial de Catar. El único gol del equipo fue anotado por Jesús Maraude, y pese a la derrota, los jóvenes futbolistas recibieron reconocimiento por su esfuerzo.
03/11/2025 10:36
La selección boliviana Sub-17 debutó este lunes en el Mundial de Catar, en un encuentro que generó gran expectativa en todo el país.
El equipo dirigido por Jorge Perrota enfrentó a Sudáfrica, en el primer partido del Grupo A, que también integran Italia y el anfitrión Catar.
El encuentro concluyó con un marcador de 3 a 1 a favor de Sudáfrica. El único gol de Bolivia fue anotado por Jesús Maraude, capitán del equipo y una de las figuras del partido.
A pesar de la derrota, los jóvenes futbolistas bolivianos fueron ovacionados por el público, y en Bolivia se destacó su participación y entrega en el campo de juego, mostrando talento y compromiso en su primera experiencia mundialista.
