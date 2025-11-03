Boric asistirá a la toma de posesión del nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz

El Presidente de Chile, Gabriel Boric, asistirá a la ceremonia de transmisión de mando del nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, que tendrá lugar el próximo 8 de noviembre.

“El Presidente viajará junto a la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, a la ciudad de La Paz, Bolivia, para asistir a la ceremonia de Transmisión de Mando Presidencial del nuevo Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira”, anunció este lunes Presidencia a través de un comunicado.

El mandatario se trasladará a Bolivia después de asistir a la Reunión de Líderes de la COP30, que se celebrará en Belém Do Pará (Brasil) entre los días 5 y 7 de noviembre.

Analistas interpretan la presencia de Boric en La Paz como una señal de apertura entre ambos países, que rompieron relaciones diplomáticas a nivel de embajadores en 1978.

En el año 2013, la tensión llegó a máximos históricos debido a la demanda de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por una salida soberana al océano Pacífico, petición que fue revocada por este tribunal en 2018.

En noviembre de 2020, el por entonces presidente de Chile, Sebastián Piñera, declinó la invitación a la toma de posesión del presidente electo de Bolivia, Luis Arce, -que esta semana cederá su cargo-.

Un año y medio después, en marzo de 2022, Arce sí viajó a Chile para la posesión de Boric, dejando entrever cierta sintonía entre el Gobierno de La Paz con la nueva administración en Santiago.

Pese a que Paz y Boric mantienen ideologías y propuestas políticas muy distintas -Paz es un democristiano de centro derecha liberal, en tanto su homólogo representa un proyecto progresista de izquierdas-, el mandatario chileno felicitó al nuevo presidente de Bolivia tras resultar electo el pasado 20 de octubre.

“Felicito al Presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, por su triunfo en las elecciones y a todo el pueblo boliviano por su participación democrática en las urnas. Desde Chile, reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento de la cooperación y el trabajo conjunto entre países hermanos por el beneficio de nuestros pueblos”, escribió a través de su cuenta de X.

