Pasajes por las 'nubes' en la Terminal de El Alto en la jornada de retorno de Todos Santos

La Terminal Metropolitana de la ciudad de El Alto se convirtió este lunes, jornada de feriado por el retorno de Todos Santos, en un escenario de gran afluencia y profunda molestia entre los viajeros. Cientos de personas buscan retornar a sus regiones, pero se encontraron con precios excesivos en los boletos de buses.

Según denuncias de varios usuarios, las tarifas estarían superando ampliamente el límite máximo permitido y establecido en la tabla oficial de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT).

Precios que rompen la barrera

Los boletos han alcanzado valores alarmantes, especialmente para las rutas troncales:

El pasaje con destino a Santa Cruz desde El Alto se cotizaba en aproximadamente 350 bolivianos.

El costo del viaje a Cochabamba rondaba entre los 140 y 150 bolivianos.

Estos precios generaron indignación entre los viajeros que intentaban adquirir sus boletos para volver a sus hogares tras el feriado largo.

Empresas culpan a la escasez de combustible

Por su parte, las empresas de transporte justifican este aumento desmedido señalando un problema operativo mayor: la escasez de buses disponibles.

Manifiestan que gran parte de su flota se encuentra varada en las filas de los surtidores esperando por combustible. Esta situación reduce drásticamente la cantidad de vehículos para cubrir las rutas, generando pérdidas operativas que, según su versión, buscan paliar a través del incremento en el costo del pasaje.

