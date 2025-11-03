Lluvias y vientos desatan el caos en Santa Cruz: 12 emergencias, daños a vehículos y viviendas

Un fin de semana lluvioso y con fuertes vientos dejó un saldo de al menos 12 emergencias atendidas por la Dirección de Gestión de Riesgo y Emergencia Municipal en la ciudad de Santa Cruz. Los principales incidentes estuvieron relacionados con la caída de árboles, varios de los cuales causaron daños materiales.

La directora de Gestión de Riesgo, Mary Luz Farfán, informó que solo durante el fin de semana se reportó la caída de cinco árboles, concentrados en los distritos 2, 8 y 11. Uno de estos impactó directamente sobre un vehículo, ocasionando considerables daños materiales, y otro afectó una vivienda.

"Este fin de semana, informamos que cayeron cinco árboles, tres árboles en el Distrito 8, un árbol en el Distrito 2, que sería un árbol que cayó sobre vehículo, que ocasionó bastantes daños materiales y asimismo también un árbol en la vía pública del Distrito 11", detalló Farfán.

Protocolo por daños y alerta por vientos

En la mañana de este lunes, se registraron dos casos más, incluyendo uno en la zona de la Mutualista y otro en el Distrito 11, donde un árbol afectó una barda y la acera, sin registrarse daños personales.

Respecto a los gastos en caso de que un árbol caiga sobre un vehículo en vía pública, Farfán aclaró que la Alcaldía tiene un seguro para cubrir estos casos. El procedimiento requiere una carta dirigida a Emacruz, adjuntando fotografías y los datos del vehículo. Si el vehículo está asegurado, el trámite se realiza de "seguro a seguro".

La autoridad municipal recomendó a la población extremar precauciones, ya que se prevé que las lluvias continúen y los vientos superen los 70 km/h en los próximos días.

Indignación por la multiplicación de baches

Las precipitaciones también agravaron otro problema que causa gran molestia y peligro para los conductores cruceños: el mal estado de las vías.

En avenidas principales como la Tres Pasos al Frente (a la altura del cuarto anillo), y en distintos puntos de la ciudad, los baches se han multiplicado, generando indignación. Conductores consultados expresaron su frustración:

"Demasiado, es un desastre, de verdad, que es totalmente olvidada esta ciudad en tema de los baches... casi rompo los amortiguadores de mi auto."

"Perjudican demasiado porque hay veces que se llena de agua y uno no lo puede ver, ahí ocurren los accidentes."

"Es un perjuicio para todas las movilidades, se revienta las llantas, se quiebran los muñones y todo... Hay un abandono total."

Los usuarios aseguran que el problema no solo afecta sus vehículos, sino que también pone en riesgo sus vidas, especialmente cuando los baches quedan cubiertos por el agua de lluvia.

