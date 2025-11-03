Piden ayuda para comerciante apuñalada en Montero: Necesita una operación y la familia es de bajos recursos

La tragedia que sacudió al municipio de Montero el pasado sábado, cuando una mujer fue gravemente herida con tres puñaladas y un varón resultó asesinado en pleno mercado, derivó en un desesperado pedido de ayuda.

Beatriz Cruz, la comerciante apuñalada por su expareja en el Mercado Germán Moreno, se encuentra internada y requiere una operación, pero su familia y sus colegas no cuentan con los recursos económicos para cubrir los gastos médicos.

"De peso a peso": La campaña de solidaridad

Comerciantes de la Asociación 15 de Noviembre, a la que pertenece la víctima, se unieron a los familiares, quienes llegaron desde Potosí, para iniciar una campaña de recaudación de fondos.

Rosmery Luque, presidenta de la Asociación, hizo un llamado conmovedor a la población cruceña: "Quiero pedirles a toda la población de Santa Cruz que nos puedan colaborar. Nuestra compañera Beatriz Cruz el día sábado ha sido víctima, le han dado tres puñaladas, ahora se encuentra en el hospital. Necesitamos la colaboración, de peso a peso vamos a juntar. Se necesita recursos."

Luque enfatizó la precaria situación de la comerciante, quien es madre soltera:

"Aquí la familia ha llegado, es de bajos recursos. Tiene dos niñas, es madre y padre para sus hijos. Ella vive del día a día, día que no trabaja, sus hijos no comen... Por eso pido encarecidamente a cada ciudadano del departamento de Santa Cruz, sé que son de buen corazón, que nos puedan ayudar con lo que se pueda. De moneda en moneda, de peso a peso vamos a poder ayudar a nuestra compañera Beatriz Cruz".

Pedido de justicia y cobertura médica

La hermana de la víctima reiteró el pedido de apoyo, señalando la necesidad urgente de la cirugía: "Nosotros pedimos justicia para mi hermana. Los médicos nos dijeron que necesita una operación y para eso necesitamos dinero."

La comerciante se encuentra recibiendo atención médica en un hospital de Montero, luchando por su vida mientras su familia y colegas luchan por conseguir los fondos para garantizar su recuperación y justicia por el brutal ataque, donde lamentablemente otra persona perdió la vida.

