El pequeño sobreviviente del brutal ataque de su tía muestra signos de mejora: "Intentó sacarse el respirador"

En medio del dolor por la pérdida de su hija, los padres del niño de seis años que sobrevivió al brutal ataque perpetrado por su tía paterna recibieron esta mañana una señal de esperanza. El menor, que se encuentra internado en terapia intensiva, ha mostrado una evolución favorable en las últimas horas.

Los padres, Jorge López y Gina Tapia, lo visitaron este lunes y compartieron con Red Uno los avances en su estado de salud.

Reacciones que dan esperanza

Jorge López, padre del niño, expresó un gran alivio al ver a su hijo más activo:

"Mi niño está mejorando. El día de hoy ya tenía más movimiento en sus manitos, en sus piecitos. Incluso intentó despertarse y sacarse el respirador por su cuenta porque no le gustaba tener nada cerca, le incomodaba todo y ahora verlo que trató de reaccionar de esa manera me dio mucho alivio sabiendo que el niño está mejorando."

Por su parte, la madre, Gina Tapia, confirmó la estabilidad del menor, aunque reconoció que el peligro persiste debido a la gravedad de las lesiones.

"El doctor dice que está estable, pero todavía hay un pequeño riesgo porque el golpe que tuvo ha sido en una parte específica muy delicada. [...] La evolución es favorable. Ya despertó, ya aceptó comida, estaba con leche, está con leche de soya. El primer día que le dieron, no lo tomó bien, lo botó todo, pero ayer en la tarde sí la aceptó, entonces es muy bueno para él que empiece a comer, aunque sea leche, líquidos, solo eso le pueden dar por el momento, me dijeron."

Evaluación neurológica y dolor familiar

La vida del menor sigue en riesgo, y en el transcurso de la tarde se espera una nueva evaluación del neurólogo, que probablemente solicite una tomografía para monitorear la evolución de la lesión en la zona delicada que fue golpeada.

En medio de su tragedia, el padre del niño no ocultó su dolor e indignación por el crimen y la actitud de algunos comentarios en redes sociales:

"La verdad es una situación que no se la deseo a nadie, la verdad. ¿Quién le puede hacer eso a un niño, a una niña que están recién recién aprendiendo a vivir? Y con lo que he visto en los comentarios de mucha gente, que apoya a la agresora, ojalá ustedes nunca tengan que pasar por esto. No tengo palabras."

La familia se mantiene vigilante, aferrada a cada pequeño signo de recuperación de su hijo, que sigue luchando por su vida en terapia intensiva.

