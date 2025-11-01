El menor de seis años que sobrevivió al brutal ataque perpetrado por su tía continúa en la Unidad de Terapia Intensiva de la Caja Petrolera de Salud (CPS) en Santa Cruz. Los médicos reportaron que su estado sigue siendo crítico, aunque en las últimas horas se registró una leve mejoría en su evolución clínica.

“El estado del niño sigue siendo delicado, todavía se encuentra en una fase crítica, pero con una leve mejoría respecto al día de ayer”, informó el doctor Guillermo Prudencio, director de la CPS.

Según el reporte médico, una tomografía de control realizada el viernes confirmó la fractura con hundimiento de cráneo y un edema cerebral importante, lesiones que mantienen al menor bajo una estricta vigilancia médica y en sedación profunda.

“Se constató una lesión en la base del cráneo, con fractura y hundimiento. Hay un edema cerebral importante, muy similar al de la tomografía inicial”, explicó Prudencio, quien añadió que, por el momento, no se prevé una intervención quirúrgica, ya que el servicio de neurocirugía recomendó mantener un manejo conservador y medidas de soporte vital.

El pequeño continúa entubado y bajo ventilación mecánica, condición necesaria para estabilizar sus signos vitales.

“La parte cardiopulmonar está respondiendo de a poquito, la parte urinaria está funcionando bien, pero no podemos evaluar aún el estado neurológico, porque está bajo una sedación profunda”, agregó el galeno.

El plan médico inmediato consiste en mantener la observación y el tratamiento actual, con la esperanza de que en los próximos días se reduzca el edema cerebral.

“Si la evolución sigue siendo favorable, en unos cuatro o cinco días podríamos comenzar el proceso para retirarlo de la máquina de ventilación”, señaló Prudencio.

