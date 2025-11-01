Halloween de terror: Un hombre disfrazado de payaso asesinó a dos personas

Lo que debía ser una noche de alegría y celebración se convirtió en una tragedia en Colombia. Durante las festividades de Halloween, un hombre disfrazado de payaso abrió fuego en medio de una multitud que participaba en las actividades de la noche del 31 de octubre.

El ataque, ocurrido en una zona concurrida por familias y niños, dejó como saldo dos personas fallecidas: un hombre adulto y una menor de edad.

De acuerdo con testigos, el agresor se movilizaba en una motocicleta y disparó de manera indiscriminada contra una de las víctimas, para luego huir del lugar.

La comunidad vivió momentos de pánico al escuchar los disparos, y muchos pensaron en un principio que se trataba de una broma o parte de un espectáculo. Sin embargo, la confusión se transformó rápidamente en terror al ver a las personas heridas y a la multitud buscando refugio.

La menor, que se encontraba cerca del lugar de los hechos, fue alcanzada por uno de los proyectiles. Aunque fue trasladada de inmediato a un centro asistencial, falleció minutos después debido a la gravedad de la herida.

La Policía y la Fiscalía están revisando grabaciones de cámaras de seguridad y recolectando testimonios de los testigos para identificar la ruta de escape del atacante.

Mira la programación en Red Uno Play