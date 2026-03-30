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Indignación y mano dura: una madre agarra a golpes a su hijo en una comisaría tras ser detenido por robo

El adolescente fue capturado junto a otros dos menores tras asaltar un vehículo en el estado de Pará; la reacción de la mujer se volvió viral y desató un intenso debate en redes sociales.

Milen Saavedra

30/03/2026 19:21

Indignación y mano dura: una madre agarra a golpes a su hijo en una comisaría tras ser detenido por robo
Pará, Brasil

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Lo que comenzó como un procedimiento policial estándar por el robo de un vehículo terminó en una escena cargada de tensión y drama familiar dentro de una delegación policial. Este domingo, la Policía Militar del Estado de Pará (Brasil) detuvo a tres adolescentes tras el asalto a un automóvil particular, pero la noticia no fue solo el crimen, sino la reacción de una de las madres al enterarse de los actos de su hijo.

Tras la rápida intervención policial que logró recuperar el vehículo y aprehender a los sospechosos, los menores fueron trasladados a la comisaría para iniciar los trámites legales. Siguiendo el protocolo, las autoridades convocaron a los padres de los involucrados.

 

 

El momento de la agresión

La calma de la unidad policial se rompió cuando una de las madres llegó al lugar. Al encontrarse frente a frente con su hijo y confirmar su participación en el robo, la mujer perdió los estribos y comenzó a agredir físicamente al adolescente allí mismo, frente a los oficiales.

La situación escaló de tal manera que un agente de la Policía Militar tuvo que intervenir físicamente para contener a la mujer y evitar que el episodio pasara a mayores. "Mucha gente se quedó atónita por la fuerza de la reacción, pero la frustración de la madre era evidente", relataron testigos del incidente.

Debate viral: ¿Lección o exceso?

Como era de esperarse, el caso saltó rápidamente a las redes sociales, donde se generó un profundo debate sobre la educación y los límites. Mientras algunos sectores critican el uso de la violencia física, una gran parte de los internautas salió en defensa de la mujer.

  • Apoyo a la madre: Muchos usuarios elogiaron su postura bajo el lema de que "una madre de verdad no apaña las malas acciones de sus hijos".

  • Críticas: Otros señalaron que la violencia solo genera más violencia y que el lugar para reprender no era una institución pública bajo custodia policial.

A pesar del incidente familiar, el proceso judicial sigue su curso. Los tres adolescentes permanecen bajo custodia y a disposición de la Justicia de Menores de Brasil, donde enfrentarán cargos por el robo del automóvil.

Con datos de d24am y Portal Roma News.

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