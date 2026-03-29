Crimen violento: Hallan a mujer amordazada y calcinada en su casa

Una mujer de 32 años fue encontrada muerta, amordazada y parcialmente calcinada la noche del sábado en su vivienda en República Dominicana, en un hecho que las autoridades investigan como un posible crimen violento.

La víctima, identificada como Yulenny Carolina Frías de León, fue localizada alrededor de las 11:00 p.m. en su residencia. El hallazgo ha generado consternación entre familiares y vecinos de la zona.

Según relató su tío, Yulenny había salido la noche del sábado junto a una amiga y una prima a un centro de diversión, pero luego regresó sola tras recibir una llamada de su pareja, quien le habría solicitado un medicamento. Sin embargo, al llegar a su vivienda, dejó de responder llamadas y mensajes, lo que alertó a sus allegados.

Familiares indicaron que la mujer habría sido atada y amordazada con cinta adhesiva antes de ser quemada. Además, de manera extraoficial, señalaron que podría haber sido víctima de agresión sexual, aunque esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.

El caso ha conmocionado a la comunidad, especialmente porque la víctima deja un hijo de 10 años en la orfandad.

El cuerpo de Yulenny fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para la realización de la autopsia. Por su parte, la Policía informó que dos personas han sido detenidas con fines de investigación.

Las autoridades han instado a profundizar las pesquisas para esclarecer la dinámica del hecho y determinar la posible participación de más personas.

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