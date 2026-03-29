Carreteras: ABC continúa trabajos de mantenimiento, recomienda precaución

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que el tramo La Angostura – Samaipata continúa en intervención por emergencias, aunque permanece transitable con precaución debido a los daños provocados por las intensas lluvias.

Según la entidad, las precipitaciones registradas en los últimos cinco meses han sido calificadas como extraordinarias por su duración, generando afectaciones en la infraestructura vial, especialmente en el sector de La Angostura.

El gerente regional de la ABC en Santa Cruz, Miguel Rojas, alertó sobre conductas imprudentes de algunos conductores que agravan la situación.

“Se evidencian rebases en zonas restringidas, circulación en doble fila y el incumplimiento de instrucciones del personal”, señaló, haciendo énfasis en el sector de Petacas, donde estas acciones generan congestión y ponen en riesgo la seguridad vial.

Asimismo, la autoridad lamentó el fallecimiento de una persona, en un hecho relacionado con la caída de material sobre vehículos detenidos en la carretera.

Desde la ABC se exhortó a los usuarios de la Red Vial Fundamental a respetar la señalización y asumir una conducción responsable, especialmente a los vehículos de alto tonelaje, recomendando evitar circular por la zona mientras persistan las condiciones adversas.

La institución aseguró que continúa trabajando de manera coordinada con el Ministerio de Obras Públicas para restablecer plenamente la transitabilidad y garantizar la seguridad en esta importante ruta.

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