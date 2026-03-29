Accidente frontal deja tres heridos en la ruta Mallasa–Achocalla de La Paz

Tres personas resultaron heridas luego de un accidente de tránsito ocurrido en la ruta que conecta Mallasa con Achocalla, en la zona sur de La Paz.

El hecho involucró a dos vehículos de uso particular: un Volkswagen tipo Peta y una vagoneta Toyota Caldina, que colisionaron de manera frontal, provocando daños materiales de consideración.

El comandante de la Policía de la zona sur, Miguel Zambrana, informó que los heridos presentan policontusiones, dos de ellos con edades entre 20 y 22 años, y el tercero de 58 años. Fueron trasladados a tres centros de salud: uno al Hospital Agramont y los otros a establecimientos del centro de la ciudad.

Según las primeras evaluaciones, el accidente se habría producido por exceso de velocidad y posible imprudencia de los conductores.

Se realizaron pruebas de alcoholemia, las cuales descartaron que los conductores estuvieran bajo los efectos del alcohol. El caso fue remitido al Ministerio Público para que se investiguen las causas y se determine la responsabilidad en el accidente.



Mira la programación en Red Uno Play