Desaparece un hombre tras ser arrastrado por la corriente en la zona de Las Cabañas

Las unidades de emergencia mantienen un operativo crítico en la zona de Las Cabañas, en Santa Cruz, para localizar a Marcelo C. R., de 32 años, desaparecido desde el pasado jueves. El incidente ocurrió mientras la víctima se encontraba con sus familiares y fue sorprendido por un incremento repentino en el caudal del río.

Los equipos de rescate han trabajado de forma ininterrumpida, extendiendo las labores de rastrillaje hasta altas horas de la noche sin obtener resultados positivos.

Al respecto, el vocero de Bomberos informó: “Se realizó el trabajo desde el día jueves, ayer igual hasta altas horas de la noche y el día de hoy se va a continuar con el trabajo de búsqueda”.

Las primeras investigaciones sugieren que factores externos y climáticos jugaron un rol determinante en el hecho. Según el reporte oficial, el joven aparentemente estaba en estado de ebriedad y terminó siendo arrastrado por el caudal debido a las lluvias que se están presentando últimamente.

Hasta el momento, las autoridades no han hallado rastros del ciudadano y han advertido sobre la peligrosidad de los afluentes en esta temporada. “Por el momento no se pudo encontrar ningún rastro de la persona”, confirmó la institución, reafirmando que el despliegue de seguridad persistirá durante toda la jornada.

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