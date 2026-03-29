Impactante choque entre taxi y minibús deja tres heridos en Santa Cruz

Un grave accidente de tránsito se registró esta mañana de este domingo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, cuando un taxi colisionó contra un minibús, dejando tres personas heridas.

Según la primera evaluación de la Dirección de Tránsito de la Policía, el siniestro se produjo por exceso de velocidad de ambos conductores.

El paramédico Jim Nágera informó que el minibús terminó en un canal de drenaje tras el impacto. Las personas lesionadas en el taxi presentaban golpes y policontusiones, motivo por el que fueron evacuadas por tres ambulancias a un centro de salud ubicado en la Radial 10.

Vecinos del sector indicaron que ambos vehículos circulaban a gran velocidad antes del impacto, lo que provocó que el taxi colisionara contra el furgón y ambos terminaran fuera de la vía.

La Policía se constituyó en el lugar para iniciar las investigaciones correspondientes y determinar las responsabilidades del accidente.



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