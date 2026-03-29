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Policial

Investigan presunto infanticidio de un bebé de cuatro meses en el Plan 3.000

Las autoridades indicaron que el caso se encuentra en etapa de investigación y que se esperan los resultados de la autopsia médico legal para confirmar la causa de la muerte del menor y determinar las responsabilidades correspondientes.

Cristina Cotari

29/03/2026 9:16

Investigan presunto infanticidio en el Plan 3.000 de Santa Cruz. Foto: Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

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Un presunto caso de infanticidio contra un bebé de cuatro meses es investigado por la Policía en la zona de Los Pocitos, en el sector del Plan 3.000 en el departamento de Santa Cruz, donde el padre del menor fue aprehendido como principal sospechoso del hecho.

De acuerdo con informes preliminares, el progenitor habría confesado ante los investigadores que estranguló al bebé, extremo que ahora es verificado dentro de las investigaciones y pericias forenses.

El hecho se conoció luego de que se reportara la muerte del menor, situación que movilizó a efectivos policiales y personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), que procedieron a la aprehensión del padre para tomar su declaración informativa y esclarecer las circunstancias del caso.

Las autoridades indicaron que el caso se encuentra en etapa de investigación y que se esperan los resultados de la autopsia médico legal para confirmar la causa de la muerte del menor y determinar las responsabilidades correspondientes.

El caso fue puesto a conocimiento del Ministerio Público, instancia que deberá definir la situación jurídica del aprehendido en las próximas horas, mientras continúan las investigaciones sobre este presunto infanticidio que ha causado consternación en la zona del Plan 3.000.

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