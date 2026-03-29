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Persiste crecida de ríos en varios departamentos; Senamhi mantiene alertas

Actualmente hay tres avisos hidrológicos: uno de prioridad roja, enfocado en las cuencas bajas de los ríos Chapare y Mamorecillo.

Cristina Cotari

29/03/2026 14:42

Senamhi mantiene alerta roja y naranja por crecida de ríos. Foto: Red Uno
Bolivia

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El caudal de varios ríos en el país continúa en aumento, por lo que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) mantiene activas las alertas hidrológicas de prioridad roja y naranja en diversas regiones del país.

La entidad  informó que actualmente hay tres avisos hidrológicos: uno de prioridad roja, enfocado en las cuencas bajas de los ríos Chapare y Mamorecillo, vigente hasta el lunes 30 de marzo, con riesgo de desbordes inminentes.

 

Además, existen dos avisos de prioridad naranja por posibles desbordes en las cuencas de los ríos Irpavi y Achumani en La Paz, así como en los ríos Chapare, Rocha y Mamoré, afectando a los departamentos de La Paz, Beni, Cochabamba y Santa Cruz.

Lluvias

El Senamhi informó que las precipitaciones continuarán en diversas regiones, lo que podría incrementar los niveles de los ríos.

Se prevén lluvias y tormentas eléctricas en el norte de La Paz, Beni, Pando y en la zona del Chapare en Cochabamba, mientras que en los valles y occidente del país se esperan chubascos aislados con posibilidad de tormentas eléctricas.

Las autoridades no descartan la emisión de nuevas alertas en las próximas horas, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones en zonas cercanas a ríos y quebradas.
 

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